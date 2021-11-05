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同事23人赴婚宴「只包1萬9」！新郎卻被檢舉　下場扯到爆

▲大陸有位新郎日前舉辦婚宴，收了公司同事23人包的4389元人民幣（約新台幣19127元）紅包，但事後新郎卻遭到檢舉。（示意圖／NOWnews資料照）
▲大陸有位新郎日前舉辦婚宴，收了公司同事23人包的4389元人民幣（約新台幣19127元）紅包，但事後新郎卻遭到檢舉。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-05 17:31:26

結婚是人生中的一件大事，不少人都會舉辦婚禮慶祝，前來參加的賓客也會特別準備紅包，祝福新人百年好合。但大陸有名男子日前舉辦婚禮，收到23位同事總計4389元人民幣（約新台幣19127元）的紅包。但婚禮結束後，新郎反被檢舉涉嫌謀取不正當利益，最後更被公司建議離職。

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據陸媒《鳳凰網》、《重慶廣播電視台》等報導，大陸重慶有名楊姓男子日前舉辦婚宴，當時邀請了公司內23名同事參加，而同事們總共包了4389元人民幣禮金給他。怎料，婚禮結束後，楊男竟被檢舉「涉嫌謀取不正當利益」，讓他相當傻眼。

▲原PO開工日當天收到公司給的紅包，回家拆開一看發現是500元。（圖／NOWnews資料照）
▲楊男收到同事包的紅包，反遭檢舉涉嫌謀取不正當利益。（示意圖／NOWnews資料照）
報導指出，楊男解釋他僅邀請在職場共事2年以上的同事，且彼此交情十分好，「我辦這場婚禮沒有想到要賺好多錢，都是虧錢在辦，就是圖個熱鬧氛圍，這是我們的初衷和想法」。沒想到這份心意，卻被有心人士認為是謀取不正當利益，反而遭到檢舉。

讓楊男更傻眼的是，事後公司主管要求他將禮金退還給大家，並在約有200多人的群組做一個說明，道個歉後就讓這件事情告個段落。但當他退還禮金後，楊男不僅遭到公司處罰，甚至還「被建議」離職。

▲男子退還禮金後，沒想到仍被公司處罰，甚至被建議離職。（圖／翻攝自重慶廣電-第1眼微博）
▲男子退還禮金後，沒想到仍被公司處罰，甚至被建議離職。（圖／翻攝自重慶廣電-第1眼微博）
楊男表示願意離職，但希望能還他一個清白，「自己離職沒有問題，但是要恢復我的名譽，對處罰進行撤回，因為我沒有違規，公司員工手冊、各項規章制度等並沒有要求員工不能邀請大家參加婚禮」。

新聞一出後，瞬間引發大陸網友傻眼留言，「舉報他的那個人，估計平常就對他有不滿」、「結婚收禮金是很正常的事，況且每個人並不多，怎麼會謀取不正當利益」、「舉報的人真不是個東西，飯都吃了，你還舉報……」、「這家公司也不值得留」。（編輯：陳雅雲）

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