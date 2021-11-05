洗澡、上廁所「貓咪都愛跟」！獸醫師揭真相：不想被切割
家裡的貓咪超愛跟著到廁所？相信不少鏟屎官都曾有相同的經驗，卻又不知道其中原因。對此，獸醫師林子軒也揭露真相：「家裡主子想避免其地盤被切割」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 17:36:20
林子軒獸醫師在臉書粉絲專頁上指出，「為什麼你洗澡、上廁所的時候，貓咪想要闖進來？當然貓咪不是想偷窺，也不在乎你有沒有掉到馬桶裡。原因很簡單，因為貓咪是一種藉由建立個人氣味來劃定地盤的動物」。
林子軒解釋，一旦家中先前留下的氣味逐漸減弱，或是該區域被房門阻擋不得而入，貓咪就會急著想再去補強，避免其領地被「切割」，這也就是為什麼貓咪老是要進進出出家中那些房間，又看不來貓咪在忙甚麼重要事情的原因。
通常貓咪除了睡覺、吃飯、理毛以外的時間，就是在家裡逛大街到處巡視他建立的氣味地盤，林子軒補充，若巡視過程中有狀況，例如房門被關起來、戶外有其他貓咪等，貓咪就會很不安地一直叫，希望你能幫他開門或是想跳出窗外的將其他貓咪趕跑」。
因此，若家中有新裝潢或新成員、甚至搬家，都會嚴重干擾到貓咪原先建立的氣味劃分區域，導致家中貓咪出現不適當的行為、甚至會將怒氣轉向攻擊人或其他貓咪。（編輯：潘毅）
【本文獲臉書粉絲團《貓行為獸醫師林子軒》授權】