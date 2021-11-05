瓶口多「2片紙」女看攏無！內行曝真實用途：國外有很多
部分飲料包裝在瓶口處都會黏上一層封膜，以此用來防水、防塵汙。不過，就有女網友購買一瓶蜂蜜，準備拆開時卻發現除了白色封膜紙外，還有一張寫滿藍色字母的紙，因而好奇詢問「到底是什麼作用？如何開啟才是正解？」而引來內行解答用途。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 18:20:56
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上指出，自己買的蜂蜜瓶口處有兩片紙，其中一張是白色封膜，但讓原PO不解的是，還有另一片寫滿藍色字母的紙豎立著，因而好奇詢問「到底是什麼作用？如何開啟才是正解？感覺十分困惑⋯⋯先謝謝大家！」
貼文一出，瞬間就引來內行解答用途，「就只是方便撕掉的設計而已，國外很多保健食品也是這樣」、「輔助你將封膜整個拉起來，別想得太複雜」、「方便撕開用」、「只是方便你撕開封膜而已」、「我以為只是方便全部撕掉的設計」。
甚至還有網友貼心教學，「上面有字的模先立起來，抓著垂直往後拉，你開到側邊了」、「上面有寫『lift n peel』，就如大家所說，先把標籤垂直立起來，再撕下來」、「上面那個透明膜是讓你好抓的，抓著之後直接拉就可以撕起來，大罐的沒這個就好難撕」；甚至也有人開玩笑直呼「原來這聰明的設計，是讓部份的人感到很困擾的」。（編輯：陳雅雲）