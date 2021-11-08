房市／台南最熱門社區　這兩區包辦前五名

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信義房屋開元店店長蔡理朱分析，上述熱門社區可分兩種類型，第一種雖然單總價均高，但具指標性，建商品牌與社區質感備受中高資產客喜愛，另一種則是小資購屋族的最愛，屋齡新、周邊機能完善，且3房平車總價又能控制在千萬左右。
蔡理朱舉例，以台南車站為圓心，前站及後站商圈範圍內，由於發展較早，少有腹地可推新建案，縱然有，戶數多在50戶以內，釋出量極少。但成大城的屋齡約6年，戶數多達1200戶，室內坪數23至24坪的3房平車物件，直到今年總價才漲至千萬初，屋齡、供給量、價格等三項條件吸引小資族；世紀之門社區則屋齡約14年左右，戶數也有300多戶，也屬相對年輕、釋出量較大的社區。
至於安平區，信義房屋安平永華店店長呂浩廷說明，安平目前購屋熱區可分為市政中心一帶及國平重劃區。其中，府都Double1可說是市政中心範圍內高資產客戶的首選，除建商口碑佳、社區質感優，由於坐落在主幹道永華路門牌，近期周邊又有北部知名建商推案，即使以目前行情來看，單價落在35至40萬間，加上多規劃中大坪數格局，總價需3000至4000萬以上，仍能躋身熱門社區。
呂浩廷表示，新悅城-凱旋區及遠奏曲社區則都位於國平重劃區，除是新興發展的重劃區，且擁有海港景觀，亦有包括遊艇碼頭、濱海綜合渡假村等重大建設正在推動中，發展潛力強。進一步分析，新悅城-凱旋區由於戶數較多等因素，單價僅落在20萬左右，對小資族而言是CP值頗高的選擇；遠奏曲則是當該區域少數已是成屋，且可面海景的社區，建商品牌也佳，相對更吸引中高資產客買進。