聖結石YT點閱跌慘「去捷克錢哪來」？眾揭2關鍵：有潛力
百萬YouTuber聖結石日前宣布將和老婆離開台灣到捷克旅居，甚至決定將在明年初出發。消息傳出後，就有網友指出聖結石頻道的點閱數與前期相差太多，好奇詢問「他後期的錢到底哪裡來啊？」問題一出，就引來眾人點出2大關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 20:55:19
一名網友於PTT八卦板上詢問，表示聖結石YouTube頻道後期觀看次數慘不忍睹，「也沒看到業配，廣告也沒他，更沒人找他ft」，但聖結石看起來不愁吃穿，「還能移民國外，好奇他後期的錢到底哪裡來啊？」
問題曝光後，其中就有鄉民點出前期爆紅時已賺了不少，「前期就賺爆了」、「現在想一想覺得他蠻有料的」、「前期就賺爛了誰跟你後期」、「前期就屌打一張嘴的酸民了」、「以前賺的錢好好理財不揮霍，可以了吧」、「人家很早期就看到YT的潛力，有吃到早期紅利，狠噱了一筆」、「光老本別亂花亂投資就賺翻惹」、「還有出歌光是mv點閱也有錢吧？早就賺翻了」。
甚至有人點出「虛擬貨幣」也是一大重點，直言「人家都退休玩幣，你還在刷人家youtube」、「之前那波應該賺很大，夠他花好幾年了」、「幣圈賺飽了吧？走對圈子XD」、「人家現在可是幣圈大師」。
事實上，聖結石今年5月曾拍攝一支以「我是如何在虛擬貨幣圈賺到錢的？讓狗狗幣、以太幣、比特幣幫我繳房貸！」為題的影片，在影片中實測一週所賺的被動收入，但他亦強調非投資建議，提醒大家投資有賺有賠，請謹慎思考。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。