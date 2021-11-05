台灣人為何吃壽司偏愛鮭魚？眾揭「殘酷理由」：慘輸日本
台灣擁有美食國王的稱號，除了本土道地小吃之外，在國內還能發現許多異國料理，其中壽司、生魚片皆是台人最愛的美食之一。不過，就有網友好奇詢問「日本人愛鮪魚，台灣人愛鮭魚？」而引來老饕點出2原因，直喊「差太多了！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 21:37:40
一名網友於PTT八卦板上發文，表示日本與台灣都算是海鮮生食文化很盛行的國家，但他指出日本文似乎比較偏愛鮪魚，「反觀台灣，如果鮭魚說自己是第二，那大概也沒人搶第一，甚至有很多不敢吃生魚片的人，只敢吃鮭魚其他都完全不碰」。這便讓他好奇背後原因，「是什麼原因造成台灣人更愛鮭魚而不是鮪魚呢？有沒有八卦？」
問題一出，就引來眾人點出「價格」是原因，「鮪魚價差大品質差異也大，鮭魚則都進口的，便宜的也好吃，差異不大」、「黑鮪魚很貴的部位…一小塊就超噴錢，但油花和脂肪味真的讚」、「高階鮪魚如果賣跟鮪魚一樣，早就吃翻」、「好吃的鮪魚很貴啊，鮭魚價格比較親民」。
另外還有老饕指出「品質」也是關鍵，「鮪魚品質沒很好的吃起來真的很噁，鮭魚相對穩定很多」、「因為在台灣平常吃的都是便宜生魚片，同樣便宜的價位，鮭魚和鮪魚好吃程度差很多」、「品質好的都吃，台灣鮪魚好的不多」、「是台灣的鮪魚跟日本那個鮪魚差太多，到築地吃過一次，你在台灣也只會吃鮭魚」。
但留言中亦有人持不同見解，認為「別太妄自菲薄吧！台灣東港鮪魚水準應該也不錯」、「日本明明也很夯鮭魚，鮪魚肚肉日本也超貴好嗎」。（編輯：陳雅雲）