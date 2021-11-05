小貓「天生4耳」超仙氣！見奴才卻秒變蜜糖：想跟你回家
好像《馴龍高手》中的沒牙！國外有隻貓在生下來時就跟普通貓不一樣，因為牠頭上多了一對耳朵，共計4隻。雖然長相與其他貓大不相同，但個性活潑且極其親人，在第一天見到奴才時便發出歡迎的呼嚕聲「快帶我回家吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 22:03:25
這隻自帶仙氣的貓咪叫「邁達斯（MIDAS）」，目前約4個月大，應是俄羅斯藍貓的混血寶寶，牠頭上的四個耳朵被認為是父母親隱性基因突變的結果。
邁達斯雖然天生跟其他貓長得不一樣，但牠不因此焦躁自悲，反而擁有一顆熱情開朗的心，初次與奴才見面時，有些貓咪可能會顯得怕生、安靜，邁達斯卻直接發出放鬆的呼嚕聲，並用貓掌輕揉她的臉表示歡迎。
這一人一貓都對彼此一見鍾情，邁達斯很順利地變住進了奴才的家。相處過後奴才表示，邁達斯多出的2隻耳朵並不會給牠生活帶來影響，聽力完全沒問題，平常的行為也像隻普通的頑皮小貓，可愛討喜。
飼主表示自己很幸運能遇到邁達斯，但也希望人們能藉此瞭解世界上有許多狀況及類型的動物，希望大家能給牠們機會，讓特別的牠們都能擁有一個充滿愛與安定的家。網友們紛紛認同，也深深著迷於邁達斯的可愛「牠肯定有神奇的力量！」、「明明就很特別」、「牠值得很多愛！！」、「好像野生神奇寶貝喔」、「牠的聽力究竟能多好XD」。（編輯：李惠婷）