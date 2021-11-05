特休怎請才划算？行家「全喊星期一」 原因跪了：專業的
年底即將到來，不少人除了關心尾牙、年終獎金外，也會思考自身特休、補休該如何使用。對此，就有一名網友納悶詢問「特休應該請星期五還是星期一呢？」問題一出，就有行家分享選擇星期一的好處，大讚十分划算。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 22:48:32｜2021-11-05 23:13:41
一名網友於PTT八卦板上詢問，表示自己到年底只剩2天特休，因最近天氣轉涼，想使用特休在家休息。不過，他就好奇「應該請星期五還是星期一呢？我看以往星期五請假的好像比較多，有沒有八卦」。
問題一曝光，隨即引起眾人熱議，其中不少人都大推禮拜五，「五好嗎，工作不管有沒有弄完都放假」、「當然是五，請一同事很愛碎嘴八卦」、「星期五下班後一定會塞車，所以請星期五比較划」。
但就有行家指出禮拜一較多事情要忙，選擇禮拜一才是最專業的，「就我觀察，專業的都請禮拜一」、「一啦... 先讓其它人把六日的問題解決」、「一啦！五早就已經是放假心態了」、「六日囤積一堆mail，禮拜一爆發」、「五都在擺爛，一在收爛攤子」、「一比較好，休假後上班第一天很痛」、「通常禮拜一一堆鳥事+1」。
但也有人搖頭認為，「當然是看回來的哪一天工作較少，一般是星期二」、「不要才請禮拜一，禮拜二直接累死= =」、「請一，你二回來要補一的功課」、「當然是禮拜三，做二休一很舒服」、「請二、三啦最專業」。（編輯：陳雅雲）