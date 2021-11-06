國道客運霸主是？眾曝「低調王者」爽過高鐵：坐過回不去
台灣大眾運輸交通工具發展日益完善，近年來乘客能選擇的移動方式變得十分多樣，其中就包含了火車、高鐵以及客運等，每種都有其優點以及缺點。而就有網友討論「國道客運現在霸主是誰？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 09:23:56
原PO在PTT貼文指出「我本人住在台南，由於常常上台中，且坐客運比火車便宜很多，以前只能坐統聯，自從和欣也有台南台中路線後就只搭和欣，國光的話我自己不常搭，想請問大家覺得國道客運霸主是誰？」
貼文一出，網友紛紛回應「和欣低調霸主」、「和欣兩排椅真的超爽＝＝」、「和欣超爽大座位」、「和欣的兩排座椅搭過回不去.....座位大到贏高鐵一截」、「和欣兩排椅+1」、「國光快狠準啊」、「還是推統聯欸，比較便宜」、「和欣無誤，昨天才搭兩排椅」、「當然是國光啊，外表是醜了點但穩多了」。
而綜合網友意見，多數人最推薦的就是「和欣客運」，因和欣客運因應乘客需求，有所謂兩排座椅以及三排座椅的配置，而兩排座椅指的是橫排僅會有兩個座位，整體大空間不會擁擠，許多網友大讚爽度贏過高鐵；至於統聯則是以高CP值著稱；國光則是被指車子穩，行車過程不晃，各有優點存在。（編輯：張嘉哲）