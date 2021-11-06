雙11打折狂買超划算？內行抖「暗黑真相」：一堆人都被騙
一年一度的雙11購物節又快要到了！各家電商廣告投超兇，主打免運、產品下殺折數超高等等，已經讓一堆人蓄勢待發，準備來搶購一波。不過，近日就有網友討論「怎麼到現在都還有人在搶雙11？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 09:37:54
原PO在PTT貼文指出「近幾年雙十一很紅，說折扣殺很大，打到骨折，撇開物流塞車不說，光店家給的折價券我基本上都拿不到了，還要定時定點搶真的有夠累，最近因為想買一些保養品，結果先上網做功課，不做功課沒事，一做還得了，雙11根本就是哄抬價格的噱頭啊！」
「很多說是配合雙11推出的優惠，結果一看之前的價格，根本比較貴，上面寫打折的東西，很多都是先提高售價在打折，製造打到骨折的假感覺！」原PO無奈嘆道「只能說雙11在購買之前真的要先比價一下，不能傻傻看到特價就買，結果越買越貴」。
貼文一出，網友紛紛回應「去年雙11買電腦結果被坑了＝＝」、「這是真的....之前買大學T一件199，結果雙11開上去看，看到有特價，打開上面寫原價299打叉還是199＝＝超無言」、「真的有夠夭壽，雙11根本是無底洞，一堆人被騙都不知」、「很多都先抬高價格再特價阿」、「先去比價是基本步驟阿，免得被坑」、「真的是要貨比三家啦，別衝動」。（編輯：張嘉哲）