一堆餐廳櫃檯都有麥克風？真實用途曝 眾狂讚：功效超大
你是否發現，常常我們去買一些速食店或者是特定餐廳店家時，櫃檯都會有一支麥克風？每當點完餐時，店員就會透過麥克風開始喊餐點，是這些餐廳店員SOP的日常。不過，就有網友疑問「為啥現在還是有餐廳櫃檯會有麥克風配置？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 10:01:46｜2021-11-06 10:02:02
原PO在PTT貼文指出「現在都已經是2021年了，為什麼有些餐廳點餐還在用麥克風啊，就不能像麥當勞一樣，用POS機台點完之後，單子上傳到後台廚房，廚師直接照做就好？多一支麥克風的用意在哪裡？」
貼文一出，網友紛紛回應「麥克風用聽的就好，POS機還要去看單」、「用說的絕對比用看的還要快啊」、「用聽的你連抬頭看都免了，後場也不需要確認螢幕」、「後場還是有POS機，但那是出餐確認用的，用聽的直接就能下料開始煮，效率提高，很有用」。
另外，也有網友分享「覆誦後客人無異議可減少爭議，這也是眉角」、「講給客人聽二度確認餐點，另外就是有些需要煮比較久的，越早知道越好，就馬上說馬上丟下去煮」、「日本便當店有些也有阿，明明之後系統會傳到後場，但還是先講，用聽的效率真的比用看的好。（編輯：張嘉哲）