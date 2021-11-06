連續兩期電費飆破萬！女崩潰：怎會這樣 苦主抖出2原因
節約用電不僅是環保愛地球的好習慣，更能保護荷包不縮水。近日就有一名網友PO文表示，自己8月和10月的帳單比去年同期多了兩倍，卻找不出漲價的原因。貼文一出，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 11:30:47
該名網友在臉書社團《爆廢公社二館》中貼出電費帳單，只見8月和10月的電費價格都高達1萬3千多元，但去年同一時間電費才六千多元。原PO請來水電師傅檢查，結果卻無異常；又打電話詢問台電，對方卻表示一切正常。讓她不非常不解，直呼「總開關關起來、電錶也沒在轉，到底是什麼原因⋯⋯？」
貼文引起許多網友共鳴，紛紛表示自己也有同樣的遭遇，「我這期拿到居然要破萬」、「我家電費比上一期多4千！」、「往年夏季從沒那麼貴」、「你不是第一個po這次也電費怎麼那麼貴了」、「我家常莫名其妙破萬」。
也有網友提醒，「把冷氣和冰箱都換變頻一級，會省下很多費用。」、「變頻冷氣趕快換」、「冷氣老舊很傷電」、「還是少吹冷氣，多吹電風扇，熱時去沖水吧！」另外，也有人推測「我猜想可能是疫情的緣故，大家待在家裡的時間會比較長吧！」、「去年同期沒有疫情」、「今年疫情嚴重大家都待在家自然就高」（實習編輯：王思琴）