買完藍牙耳機秒後悔！女抖「iPhone神功能」 用戶全哭了
iPhone 每年都會推出新款，吸引不少果粉及民眾換機，而面臨功能越趨完整的手機，是否有些功能你根本都還不知道呢？就有女大生分享自己最近買了Airpods的藍牙耳機之後就後悔，其原因曝光之後，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 10:45:51｜2021-11-06 10:46:01
原PO在「我們都是蘋果人」貼文指出「最近開心的買了Airpods之後，回家翻到這條以前蘋果買手機會給的耳機，結果拿起來聽發現，耳機中間這個凹槽有一堆功能，可以調大小聲、暫停播放，還可以快速按兩下變下一首或快速按三下變回前一首或從頭開始.......那我買Airpods幹嘛......價格差10幾倍啊，真的相見恨晚，有人也是有線耳機愛好者嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「我已經換了，原本是想說有線耳機太麻煩而已，沒想到功能這麼多」、「吼！那這樣我幹嘛買藍牙耳機啦，整個浪費錢啦」、「本來都還嫌棄原廠耳機很爛，沒想到他功能這麼多，真的不用買到藍牙耳機欸」；也有人認為「我以為大家都知道.....」、「有線耳機本來就很方便，拍照、接電話都可以按喔」。
不過，另外一堆用戶則是提到「好用歸好用，現在不給原廠耳機了啊，又要花錢自己買真的哭出來」、「現在都不給了QQ」、「iPhone12之後的都不給了，真的好可惜啊」、「支持連署iPhone14開始回歸給耳機」、「真的很好用啊，藍牙太貴了，只是現在都不給耳機了.....iphone8繼續撐著。」（編輯：張嘉哲）