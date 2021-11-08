被遺棄橘貓在校園找到百名鏟屎官　趕課生活好充實！

喵星人也愛上課！在韓國某間大學裡，有一隻人人都知道的橘貓Taekgang，牠不但擺脫過去被遺棄的命運，在校園裡找到360位師生擔任牠的照顧員，而且牠熱愛上課，會搭電梯到不同教室與同學一起旁聽，堪稱是學校裡最有書香氣息的大明星！Taekgang的前主人也是這所學校的女學生，以前經常抱著牠到教室上課，或許是那時就讓牠熟悉學校環境，並培養牠「進教室上課」的習慣。但是前主人畢業後竟不負責任地將牠棄養在校園裡，幸好有許多熱心師生跳出來幫忙，才開啟牠「尊寵」的喵生！特別的是，即使Taekgang有專人輪流照顧，牠仍舊喜歡熱鬧與忙碌，會自己搭電梯到不同樓層的教室與同學一起上課，甚至還會趕第二堂課！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲Taekgang會搭電梯到不同樓層上課▲Taekgang：今天就坐第一排吧！▲Taekgang：這堂課有點難，本喵需要先閉目思考一下！▲Taekgang：啥？下課了！怎麼這麼快？▲Taekgang：本喵的第二堂課要遲到了！▲Taekgang：這個位置視野最好。▲Taekgang：啊～怎麼又不自覺想閉眼睛了！想睡就睡、想翹課就翹課的Taekgang被視為校園大明星，超有魅力的牠吸引了360位師生自願輪流照顧牠，即使曾經被遺棄過，牠仍然相當親人，非常享受被眾人摸摸抱抱的時刻。▲只要Taekgang一叫，就會有人主動「伺候」牠的飲食。▲Taekgang：對！就是那個點！要大力一點喔！▲學校甚至幫牠組了一個貓跳台！▲Taekgang：J個跳台本喵很尬意！▲Taekgang：本喵的魅力無法擋，一不小心就這麼多粉絲了！相信有這麼多師生的關愛，Taekgang就可以在學校裡無憂無慮的生活，不用過著流浪的日子，也希望牠可以活的健康開心，好好享受備受尊寵的喵生！來看看Taekgang在學校的生活～小貓「天生4耳」超仙氣！見奴才卻秒變蜜糖：想跟你回家阿嬤養的？瘦弱貓兩周學會開冰箱 7年後網驚：是乳牛！男女有別？橘貓手踏奴才臉不給抱 他嘆：對老婆都不一樣