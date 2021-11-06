靠畢生存款過活！男待業爽休假 眾見細節愣：面試會後悔
不少人在離開一份工作後，選擇讓自己好好休息一段時間，但待業多久才不會太過分呢？近日就有一名網友PO文，詢問如果待業半年沒有找到工作，只靠存款過活，是不是很誇張？短短兩句話掀起一波討論，引來近兩百則留言。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 17:00:32
這名網友在《Dcard》論壇中發文，詢問道「如果說一個人待業半年，只靠存款過活，一直都找不到工作，是不是很誇張？」貼文一出，引來不少網友分享自己的經歷，安慰原PO「你不孤單」。
就有網友分享:「我目前一邊兼職維持生活跟房租付課程學費等，一邊學習未來轉職需要的課程跟準備外語檢定。目前也找正職找了半年以上了。給你參考，你不孤單」、「我待業一年過，還好啦過得很好阿」、「正常啊！找到好的或理想中的工作沒那麼快」。
不過，也有人認為不該待業這麼久，表示「誰說工作難找？每到年底就有一堆公司找，這可是讓老闆談判加薪籌碼，看你怎麼運用而已」、「之前待業一年過，每天在家都在混，晚上去學校上課，但現在都會很後悔！那一年如果去工作，都不知道多多少存款了」、「真的會後悔....存不到錢，你面試被問這題會很尷尬」、「覺得一直待業很浪費錢，會存不到錢」（實習編輯：王思琴）