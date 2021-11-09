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鸚鵡對貓頭鷹示好　偷親伸腳撩羽毛仍慘遭拒絕！

▲巴丹鸚鵡頻頻向貓頭鷹示好（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲巴丹鸚鵡頻頻向貓頭鷹示好（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 11:47:00

「ㄟ新來的喔！要不要交個朋友啊？」日本一名推主非常喜歡鳥類，家中除了飼養鸚鵡最近還來了兩隻貓頭鷹，只是其中一隻巴丹鸚鵡非常熱情，不但頻頻跑到人家的窩，還一直向其中一隻貓頭鷹示好、不管人家是否願意，搞的人家覺得煩直接轉頭不想理！

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▲推主的巴丹鸚鵡非常熱情，一直向新來的貓頭鷹示好（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲推主的巴丹鸚鵡非常熱情，一直向新來的貓頭鷹示好（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲牠時常跑到人家的窩裝熟……（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲牠時常跑到人家的窩裝熟……（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲貓頭鷹：我就靜靜地看著鸚鵡你裝B！（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲貓頭鷹：我就靜靜地看著鸚鵡你裝B！（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
這位推主把鸚鵡的交友過程po在網路上，只見鸚鵡熱情地一步步靠近貓頭鷹，還伸出爪子輕輕拉了一下貓頭鷹的羽毛，這突如其來的動作立刻引起貓頭鷹的注意，雖然瞪了牠一眼，但立刻就轉頭不想理會鸚鵡。吃了悶虧的鸚鵡仍不放棄，繼續騷擾人家，撩一下貓頭鷹的羽毛甚至還咬了一下，就是沒得到人家的理睬……

沒想到過兩天鸚鵡還是不死心，這次直接跑到人家的窩，把人家逼到牆角再次上演「交個朋友」續集，這次牠小心翼翼地慢慢把臉湊進貓頭鷹，想偷親人家結果被甩頭拒絕，幾次之後牠竟然腦洞大開，伸長美腿想要引起人家注目，不但讓貓頭鷹滿頭問號，也笑翻在一旁錄影的主人！

連伸出美腿也沒有用，網友們看見這兩段影片紛紛笑翻回應：「這鸚鵡一看就不正經～」、「世上最遙遠的距離，是我在眼前你卻不理我」、「這樣掀人家的『裙子』母湯啦！」、「貓頭鷹表示：你是在弄我嗎？（白眼）」、「這隻鸚鵡的戲路好多XD」、「貓頭鷹一定覺得鸚鵡很煩很白目」，看來鸚鵡你還需要再接再厲，再想想別的交友方式了（笑～）！（編輯：陳珮瑜）

▲鸚鵡：來交個朋友辣！讓本啾親一下表示友好～（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲鸚鵡：來交個朋友辣！讓本啾親一下表示友好～（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲貓頭鷹：就跟你縮偶才鼻要！泥奏凱！（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）
▲貓頭鷹：就跟你縮偶才鼻要！泥奏凱！（圖／twitter@phsq6XoAfrhn0k9）

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