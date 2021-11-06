老婆堅持住月中「1天6千」！夫跑去借錢 網卻喊：很划算
許多女性產後會選擇住月子中心，能得到完善的照顧，但也因此要價不斐。就有位人妻堅持生產完後，要去住月子中心。不過老公無法負荷，更必須開口跟朋友借錢，沒想到完整過程曝光，卻有不少網友認為「就算借錢住也很划算」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 16:38:29
一位網友在論壇PTT上發文提到「同事昨天要跟我們借錢，他小孩預計明年五月出生，然後老婆堅持一定要去月中，而且女方已經找好月中，一天價格為6000元」。
這位人夫一開始也拒絕「我媽媽上來幫忙做月子就好，還不用錢」；但老婆則堅持「我一定要去月中，一天6千已經很便宜，我還是透過關係才有這個價錢」。
聽完詳細過程後，讓原PO不禁疑惑「月中一天6000，25天就要15萬，真的便宜嗎？省下來這筆錢都可以當買車的頭期款了」。
然而不少鄉民聽完卻認為「沒有超過萬都便宜吧，六千佛心價，就算先跟親友借錢住都划算」、「5年前差不多這價位，現在好一點的7至8千」、「月中=旅館+24小時專人看護小孩+包三餐點心，6千根本便宜」、「月子中心就是要讓寶寶跟媽媽一起休息的，這錢絕不能省」、「說真的，這點錢付不起，真的不要生」、「說真的啦 月子中心 一個月30以內都算可以」、「便宜爆，省這次10年後男方會想回來揍自己」、「這次沒去住，一輩子的吵架本」。（編輯：潘毅）