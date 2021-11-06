早餐店怎開最賺錢？網推「1模式」：很有市場 台人秒懂
台灣早餐林立，除了傳統的早餐店販售吐司、蛋餅、漢堡，還有豆漿店販賣燒餅油條、各式酥餅和甜鹹豆漿等。不過，近日就有網友討論「為什麼晚餐時段沒有人要賣早餐啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 16:44:16
原PO在PTT貼文指出「早餐店都賣三明治漢堡這種，還有蘿蔔糕跟蛋餅什麼的，但現在很多都賣到中午當午餐，不過為什麼比較少人在晚餐時段賣這種食物啊？有時候晚餐想吃三明治跟漢堡，都不知道要去哪買？」
貼文一出，網友紛紛回應「同感，我很想在晚上八點買鮪魚蛋土司，但都沒有地方買」、「真的，有時候晚上好想吃早餐啊！真的要有人開看看，應該很有市場」、「我有時候也會晚上想吃，但只能買速食店的」、「同感，很想下午或晚上買早餐」、「真的有同感，晚餐超想吃蛋餅買不到」。
不過，也有人指出「豆漿店不是很多嗎？」、「你當豆漿店是塑膠？」但也有人跳出解釋「早餐店的蛋餅漢堡跟豆漿店的吃起來口味完全不同，不能比」、「豆漿店的蛋餅吐司之類的沒有早餐店的那麼好吃」、「三重有一間開半夜的，生意好到翻掉，這模式經營絕對有看頭」。（編輯：張嘉哲）