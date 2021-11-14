愛貓多了陌生項圈還變胖？收到小紙條才知被主子背叛！
墨西哥一名女子芭拉2年來養著一隻美麗的灰貓皮克西，但直到最近她才知道，主子竟然隱藏一個天大的祕密！2年前芭拉在自家門前遇見小貓皮克西，喜愛動物的她毫不猶豫收編，細心照料著當時還很脆弱的皮克西，也讓牠長成一隻對大家都很友善的貓，只是牠不只對芭拉很親，親人的性格竟然也向外發展啦！
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 07:29:00
皮克西開始在城鎮中四處出沒，對不同的人撒嬌，而附近的人們也都很歡迎皮克西的光臨。一天芭拉發現皮克西脖子上多了個陌生項圈，仔細一看體型也不知不覺胖了不少，她一邊思忖著最近明明沒加飯飯啊怎麼胖了，一邊心想眼前的皮克西一定背著她做了些什麼。
芭拉懷疑皮克斯默默為自己找了另一個奴才，每天為牠放飯，才會讓牠變胖不少。於是她寫了一張小紙條夾在項圈上，期待等到回音。芭拉在紙條上寫著：你好，我叫這隻貓咪皮克西，我想牠幫自己找到了第二個家。
芭拉這才確認，皮克西根本過著超富裕的生活，不只得到兩個家的溫暖，乾乾跟罐罐大概也是兩倍的量。她寫了另一張紙條回信，告訴對方自己都會定期帶皮克西去看獸醫，以免對方不知情又把牠抓去看。芭拉雖然覺得被皮克西騙了，但是並不生氣，也很感謝對方願意照顧牠。不過要提醒各位貓奴，台灣的環境並不適合放養，務必為家裡的貓咪做好門窗防護，以免貓咪溜出門發生意外。（編輯：李家慧）