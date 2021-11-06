早餐店做錯飲料！常客反應「卻要多付50塊」：心涼一半了
台灣街頭巷尾都可看到早餐店的身影，更是不少民眾一天活力的來源。不過就有位女網友抱怨，早餐店店員出餐搞錯飲料，不料反應後竟求她「多付50塊」，完整遭遇曝光也讓不少民眾直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 17:38:44
原PO在臉書《爆怨公社》上訴苦「早上去早餐店買了2份培根蛋餅+紅茶，一共70塊，拿了餐點回車上後，想先吃一點，結果喝一口飲料發現是無糖咖啡，立刻回到店家反應」。
店員看到原PO回來，也立刻發現出錯了，雖然嘴上說了抱歉，但又補上一句「麻煩妳(原PO)再給我50塊，紅茶換給妳，因為咖啡是50塊」。
離譜的要求讓原PO相當傻眼「這種離譜的失誤要我承擔？今天已經不是錢的問題了，管你東西多好吃，我是忠實顧客，幾乎每天都來買，但這次我心涼了一半，從今後不會再來了」。
不少網友看完店家處理方式也搖頭直呼「離譜的店家」、「如果是我遇到，會掏這50塊，但麻煩店員現場把做錯的那杯咖啡喝掉，我請客，千萬不要浪費倒掉喔！」「這種絕對不會再去第二次」、「店家犯錯還要客人付錢，生意這麼好做的嗎？」「每天做錯就能多賺很多耶，這店家生意頭腦讚喔，但缺點就是沒有回頭客了」。（編輯：潘毅）