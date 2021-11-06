女友只想住台北！他被逼賣「中南部透天」 網揭暗黑盤算
台北的生活機能、工作機會相當吸引人，但居高不下的房價，也讓不少年輕人卻步。就有位男網友繼承中南部鄉下多棟透天厝，但女友卻希望他把房子賣掉改買台北市的房子，完整遭遇曝光後，立刻有鄉民戳破女方的「盤算」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 21:55:10
一位網友在論壇PTT上提到，某個遠親在中南部鄉下擔任公務員，並繼承多棟透天厝和可以收租的店面，最近和論及婚嫁的女友討論到生涯規劃，男方希望女方可以到中南部當包租公、包租婆。
不過女方是台北人，無論生活圈或是工作都在台北都會圈，因此不想離開台北。更勸男友把中南部鄉下的房子全賣掉，拿這筆錢到台北貸款買房，這樣可以買到好一點的新屋，「至少頭期款沒有問題，夫婦聯名登記，未來一起還貸款，男生再想辦法調到台北市，這樣雙薪家庭在台北生活慢慢還貸款」。
貼文曝光後，鄉民也紛紛揭穿背後盤算，「女方算盤打得真好，要別人賣掉自己的財產，轉換成雙方共有的」、「女方自己買不起就想動別人錢，真的勸分手」、「把不屬於自己的財產，拐個彎變成自己的財產」、「女方聰明，叫男方賣掉不屬於她的房子」。
不過也有一部分人抱持不同看法，「南部的不動產繼續收租會不夠付北市的房屋貸款嗎？幹嘛賣，起漲你會哭哭」「怎想的那麼復雜，結婚就是一輩子的事情啊」「中南部房子留著，收租然後貸款買台北市的房子，不是解決了？」。（編輯：潘毅）