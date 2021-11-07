移工存款破百萬！30K男「自嘆不如」　網搖頭：別看表面

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朋友則表示，因為為疫情能來台灣的人變少，所以費用漲了很多，扣除勞健保、保險等等，看護能拿實領薪水大約是2萬4，「但她吃住全都不用錢，來台灣好幾年了，存款早就破百萬，區區一支最新的iPhone，根本算不了什麼」。
原PO聽完後則自嘆不如「聽完真的覺得自己超廢，雖然月薪比這位看護多了1萬，但我要繳房租、電話費、保險，加上其他生活費跟有的沒的，幾乎是月光族，我可能要存一年才買的起她那支iPhone...我這麼廢的人是少數嗎？」
然而貼文曝光後，卻有不少網友搖頭回應「這種看護根本是24小時都在工作，不要只看表面」、「如果可以接受24小時全部都奉獻給雇主，沒有自己的生活的話，做個5～10年你也可以啊」、「要離鄉背井多年，一年僅能見到家人1次左右，並融入另一個家庭生活，那是一件很有勇氣、值得尊敬的選擇」、「一到六基本上都要陪著老人家，法定星期日休息，1天出去玩也花不了多少錢，包吃、包住，如果雇主滿意，回家的機票可能雇主也會出+給個回家紅包，這樣存錢當然快」、「看護的工時其實超級長，上下班很難劃分，24小時看老人家的狀況，半夜也不一定睡的好，很多也要做雇主家的家事，說真的不輕鬆」。（編輯：潘毅）