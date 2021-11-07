加碼券悲劇全槓龜！男卻幸運領5000 真相跪了：中最大獎
為提振國內經濟，政府除了推動「振興五倍券」政策，各部會也加碼推出振興券，而連續4週的抽獎已結束，累積了數十組中獎號碼，但網路上仍有不少人哀號自己成為國家邊緣人，慘到一張都沒中！然而，就有一名網友雖然全部槓龜，卻幸運領到5千元，興奮直呼「中了最大獎！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 11:23:03
原PO於臉書社團《爆怨公社》上指出，這次加倍券完全沒抽中一張，然而自家老爸領取五倍券後，卻直接把整份贈送給他，「叫我去買我想買的！所以其實抽獎沒中，也沒關係，因為我已經中了最大獎」。
然而他透露，家中其他人並不知道老爸的好心，「心裡暗爽，也不能讓家裡其他人知道，尤其看著家裡其他人都因為有抽中獎在開心，但最大獎在我這，簡直快得內傷了」。最後他還補充，爸爸另外還抽中了藝FUN券，亦分享給原PO使用，「叫我去領了，讓我去看電影」。
炫耀文曝光後，瞬間讓不少人大讚直呼，「暗爽在心裡口難開容易得內傷」、「現在全家大小都知道了」、「爸爸的愛，我爸也是給我讓我拿去買小孩的東西」、「不錯喔，記得要孝順老爸喔」、「爸爸好疼你」。
甚至有網友分享類似經歷，直言「國家級邊緣人什麼都沒中！但是收到我爸、我哥的國旅券跟我媽的藝fun券」、「我也是耶，所以我有一萬元振興劵」、「我婆婆跟我老公的五倍券都給我了，因為我說想幫家裡換抽油煙機」。（編輯：陳雅雲）