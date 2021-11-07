貓奴養成記！小嬰兒吸喵初體驗 牠一臉驚恐：奴才不救？
主子內心有陰影？日本一名飼主家中養了兩隻貓咪，平時都會分享主子們的生活日常。幾個月前推主剛迎來一個新生兒寶寶，身為愛貓家庭小男嬰也不免俗地從小就要接觸貓咪，只是日前他的「一舉動」讓其中一隻貓咪的表情都變了！
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 14:31:26
推主家的兩隻貓咪，分別是快2歲的橘白長毛貓「Hina」以及1歲半的布偶貓「Luke」，這是的主角是喜歡玩耍但討厭被摸的Luke。Luke雖然年紀較小，卻不像姊姊Hina一樣非常親近人類，除了與Hina在一起以外，大部分的時間都喜歡自己一個人。自從推主的兒子出生回家後，HIna經常陪伴在小嬰兒身邊，唯獨Luke依然我行我素地做自己的事。
但是這天當Luke躺在地板上納涼時，小男嬰一看見牠立刻爬向牠的身邊，隨後將整個臉埋進主子的肚子「吸貓」，而Luke雖然一臉相當震驚，卻也不敢亂動，就這樣被狂吸好幾口，而一旁的推主立刻將這難得的一幕拍了下來，笑說：「這是吸貓初體驗」。
照片才分享短短一星期，就已累積超過3.6萬人次按讚分享，許多網友都忍不住笑說：「年紀輕輕就學會吸貓，有前途」、「從小就開始上癮」、「小北鼻很懂吸，知道要從肚子下手」、「主子一臉：奴才不救？」、「貓咪表示：我當時害怕極了」。（編輯：陳珮瑜）