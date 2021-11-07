P孩躺地耍賴！猩媽無奈「直接拖走」 網笑：小時候的我
媽媽真的好辛苦，尤其遇見不聽話的小屁孩更是心好累！國外一名攝影師日前到動物園參觀時，讓他目睹超搞笑的一幕，一隻紅毛小猩猩因為耍賴躺在地上不想走，母猩猩叫不動小屁孩乾脆上前直接將牠拖走，無奈的模樣讓許多網友看了都笑說：「好像小時候的我！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 15:50:25
根據外媒報導，攝影師Koen Hartkamp當時正在比利時「Pairi Daiza」動物園參觀時，看見當時3歲的小猩猩貝拉尼Berani原本正在玩耍，這時媽媽莎麗Sari呼喚牠牠卻一點都不想搭理，莎麗大概知道叫不動孩子，只好直接走過去找人，而當時貝拉尼玩得正高興顯然不想離開，對於媽媽打擾自己玩樂的舉動感到非常不爽，因此鬧脾氣躺在地上耍賴不走，莎麗感到相當無奈但也不想忍受，索性直接一手將牠拖走，無奈的表情與被一路拖走的貝拉尼形成一個超有趣的畫面！
雖然貝拉尼覺得玩樂的時光被打斷，但幸好回家後沒被媽媽教訓，只是披著自己心愛的小黃毯，沒過多久又開始向莎麗親親撒嬌！而網友看了照片後都笑說：「我好像看到小時候的我和我媽」、「果然世上的媽媽都是一樣的～」、「原來這不只賣場會出現」、「媽媽都是偉大的」、「好熟悉的畫面，小時候我也是這樣被我媽從玩具區拖走」、「猩猩界的小屁孩與虎媽」。（編輯：陳珮瑜）