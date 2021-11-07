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推主分享旅行趣事！貓咪表情卻逐漸不對勁：玩得開心吼？

▲日本一隻貓咪聽奴才分享旅行趣事時，表情逐漸露出怒火！（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲日本一隻貓咪聽奴才分享旅行趣事時，表情逐漸露出怒火！（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）

編輯中心/綜合報導

2021-11-07 17:56:08

看來奴才的皮要繃緊一點了！日本一名畫家養了一隻貓咪，日前她因工作出差3天，回到家滿心歡喜地與主子分享旅途趣事，沒想到主子越聽表情似乎越不對勁……

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▲畫家的主子平時很喜歡干擾她工作，是一隻很刷存在感的貓咪。（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲畫家的主子平時很喜歡干擾她工作，是一隻很刷存在感的貓咪。（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
這名住在大阪地區的推主Hirune是一名喜歡動物也喜歡畫鳥的畫家，而她本身養了一隻七歲的母貓，個性有些傲嬌的牠經常在畫家工作時妨礙她，讓她哭笑不得。由於工作性質的關係，Hirune必須時常到各地接觸野鳥取材，並且在百貨公司出售自己的作品，因此擁有很多旅行的機會。

▲日前推主外出3天，回家時開心地與主子分享旅行趣事，沒想到……（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲日前推主外出3天，回家時開心地與主子分享旅行趣事，沒想到……（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）

▲主子的表情逐漸露出不爽！（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲主子的表情逐漸露出不爽！（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
而日前Hirune接到了一個「野生鳥類報導之旅」的工作，必須出門3天，回到家時滿心歡喜地對愛貓訴說這次的旅行趣事並分享紀念品的故事，沒想到講著講著發現主子的表情越來越不對勁，眼神間流露一股淡淡的怒火，彷彿在對畫家說：「是啊，很有趣吼？妳把我丟在家裡，自己玩得很高興對吧？」。

▲貓：把我留在家裡自己出去鬼混3天，一定很開心很好玩吼？（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：把我留在家裡自己出去鬼混3天，一定很開心很好玩吼？（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：妳要不要乾脆就別回來了？（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：妳要不要乾脆就別回來了？（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
網友看了貓咪的照片都忍不住留言：「隔著螢幕都能感受到主子的怒火」、「貓：真的很有趣呢呵呵（瞪）」、「還不趕快奉上罐罐肉泥賠罪」、「覺得貓咪的表情都能做梗圖了」而Hirune也補充為了降低主子的怒火，她馬上拿出魚柳條賠罪，幸好主子很快就沒事了呢！（編輯：陳珮瑜）

▲為了讓主子消消氣，Hirune趁主子離開前趕緊拿出魚柳條賄絡。（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲為了讓主子消消氣，Hirune趁主子離開前趕緊拿出魚柳條賄絡。（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：喔？終於有我的伴手禮嗎？（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：喔？終於有我的伴手禮嗎？（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：聞起來不錯。（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：聞起來不錯。（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：算妳識相，下次早一點拿出來嘛！（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）
▲貓：算妳識相，下次早一點拿出來嘛！（圖／twitter帳號Yachoo_Seikatsu）

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