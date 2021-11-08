唐綺陽警告：這週爆出破壞力！年底「2個月」不是吃素的
2021一轉眼就來到11月，只剩約莫兩個月就過完今年，越是靠近年底，也是許多人期望在工作上能有一番成績，做個好結尾拿到好的考績，那至於剩下的兩個月，整個星象跟運勢是如何的呢？被封為國師的星座專家唐綺陽就透露未來一週要做最壞的打算，並警告11、12月特別注意星象。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 11:38:52｜2021-11-08 11:39:28
唐綺陽指出，本週星群觸動開創星座，金星魔羯、月亮週一至三也在魔羯，的確「觸動強大破壞力量」，會跟一些「上層、權貴、領導者」或「組織架構、大局」的保衛鞏固有關聯；所以在「管束力道、壓迫感、約束力」都特別強，應該要避免出錯，且要做好最壞打算，力道不可小看。
另外，金星在摩羯停留至明年的3月6日，在這段期間，我們會很有「壓力感、戒嚴感」，潛規則也到處是，懂的都懂，只能說經過未來四個月，大家「局勢敏感度、審度力、不踩線功力」都會大增，只是會一直繃緊神經，大家真的辛苦了。
唐綺陽也提到年底星象表示，年底木星就要跨欄，局勢的變化越來越快，在此大浪下，我們除了專注眼前生活、努力工作，心態上最好要「懂得放空裝傻」、「懂得化解恐懼與情緒，不對號入座」，面對嚴苛，我們一起加油！
最後，唐綺陽也警告「只能說，年底這兩個月（11、12月）星象都不是吃素的，風聲鶴唳之感已來襲，我們能做的，就是把眼前的事做好，好好生活，修煉好內在，穩定情緒，那麼就能活在清醒、清明中，該怎樣就怎樣，無所畏懼，祝福大家」。（編輯：張嘉哲）