「待業太久」面試怎過關？過來人抖暗黑陷阱：別自己挖洞
面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，除了要在面試官面前留下好印象，還要招架各種問題，近日就有一名網友在網路上發問，若待業半年該怎麼和面試官解釋，貼文一出立即引起討論，多數網友都認為不該主動提及此事，也有人提供意見：「被問待業的這段的時間在做什麼，就說疫情的影響找工作的計畫被延遲以及幫忙家裡的事情！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 13:36:24
該名網友昨（7）日在Dcard中貼文，他以「待業半年，工作面試包裝」為題，表示很多人面對待業狀況時，都希望能得到自己想要的工作，不過現實卻往往需要等待很長一段時間才能得到機會。
原PO想問，若待業太久在面試時直接說「我很榮幸有面試貴公司的機會，因為我已經待業多久多久了，終於得到你們的面試機會」，不知道面試官會不會給過，也無奈嘆：「常常聽人說人資會淘汰待業久的人.....可是待業又不是我們願意的。」
貼文一出，不少網友都認為原PO不該主動提起，「不是啊，你為什麼要說那段話，幹嘛主動跟人家說你待業多久了」、「你可以表達對於這份工作的懇切與熱情，但沒必要強調自己已經待業多久」、「沒被問的話不要自曝缺點」、「不要挖洞給自己跳⋯光這一句延伸的問題你可能就沒辦法招架了」。
另外，也有網友提供解法，「半年其實不算是非常長的待業時間，可以用疫情影響或休息進修等來說明就好」、「說這半年在學東西之類」、「被問待業的這段時間在做什麼，就說疫情的影響找工作的計畫被延遲以及幫忙家裡的事情」、「說受到疫情影響，在家充實自己的能力，然後想要找個相對穩定的工作，因為父母年紀也大了」。（編輯：賴禹妡）