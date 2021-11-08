路人「1動作」就檢舉！他實測驚呆：月收入50萬 網全跪
先前苗栗一位專門檢舉人一年爆出可賺195.5萬元，創下最高單人獎金紀錄，引發討論。而近日，Youtuber谷阿莫也親自上路實測，看看透過檢舉可以賺進多少錢，沒想到一天工作8小時後，算出來一個月實得金額最多可以高達50萬元，引發網友驚呼「怎麼有這種事情」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 12:57:45
影片一開始，谷阿莫先了解檢舉獎金的制度，包括抓到隨地吐痰、吐檳榔汁、亂丟煙蒂這些，都會罰款1千2百元～6千元；而實收的部分除了亂丟狗大便90%罰金以外，其餘都是30％，也就是說抓到一個人亂丟煙蒂的話，就能領到360元的獎金。
隨後，谷阿莫開始進行實測，首先到中壢休息站想要從隨地吐痰、吐檳榔汁以及亂丟煙蒂下手，但因為休息站內車子較多，相對難拍攝，於是一行人轉戰西門町商圈，結果果不其然抓到許多人路邊抽煙隨便亂丟，經拍攝後，也讓違規者寫下姓名等資料。
沒想到，違規者一個接一個，且都願意留下姓名資料，這也讓谷阿莫大開玩笑表示「西門町抓不完欸！歡迎來西門町取錢」，而經過一整天的實測之後，谷阿莫也算出，如果一天工作8小時，平均每10分鐘就會有一單，那麼一個月最高可以賺進50萬元！
影片曝光後，引爆網友熱議「50萬應該有45萬醫藥費吧，很容易被打」、「本部影片重點：別惹環保局稽查員」、「好敢喔阿莫.....雖然很好賺，但真得不想被打欸」、「那是因為你是名人吧....正常人很容易出事」、「這年頭做對的事必須低聲下氣，做不對的事還可以理直氣壯，看路上一堆糾紛就知道」、「應該要先健身再去當檢舉達人，人家看到才會怕」。（編輯：張嘉哲）