外國人不太吃麥當勞？「真正理由」抖出：台灣有點誤會了
麥當勞在台灣可以說是速食業界的龍頭，其獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛。不過，你知道嗎？在國外，麥當勞相對台灣來說，並沒有這麼普遍，許多美國人更是一輩子吃過麥當勞的次數用手指頭就能數完。對此，不要鬧工作室也曾採訪過各國國人對於台灣麥當勞的想法，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 15:45:51
Youtube頻道「不要鬧工作室」曾經採訪過許多外國人對於台灣麥當勞看法，一名美國人透露「我吃過很多國家的麥當勞，台灣的麥當勞真的超讚，我在美國都不太吃，只會偶爾吃他們的早餐，但我在台灣，可以說是每天能吃麥當勞」。
談到其差異在哪，該名美國人表示「美國跟台灣的麥當勞差很大，在美國不論是漢堡還是薯條的份量都比台灣大很多，但是售價相對也貴了不少，台灣用的肉跟薯條也比美國來的好吃很多，自己最喜歡台灣麥當勞的食物就是蘋果派，美國的當然也沒台灣好吃，台灣的蘋果派真的超級好吃」。
最後則是提到台灣麥當勞優勢，除了相對國外便宜不少，東西的味道也相當不錯，最重要的是隨處可見「麥當勞」的身影，相當方便。影片曝光至今，已經超過兩百多萬人觀看，不少網友紛紛留言「外國人真的普遍覺得麥當勞太貴味道也普通，所以來台灣才驚艷」、「這是真的！台灣速食店選擇太少了，國外速食店多到麥當勞根本只能排後位」、「因為各國麥當勞味道真的不同，台灣因為好吃，很多人以為國外麥當勞也很夯，但根本就是誤會，他們比麥當勞好吃的速食店更多！」（編輯：張嘉哲）