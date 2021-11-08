台南紅燈可右轉？當地人曝「一路口」合法 不轉都外地人
台灣各地有不同的在地風情，有些是真有些是假，但也代表著外地人對於當地的印象，而台南除了連空氣都是糖以外的傳說，還有一個外地人的刻板印象，就是台南習慣紅燈右轉。近日，就有南飄族表示，自己住台南也開始想要紅燈右轉，貼文一出，當地人立刻出面闢謠，表示這類「路口」本來就可以合法右轉。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 17:04:30｜2021-11-08 17:26:34
根據原PO於PTT上以「台南的紅燈是可以右轉的嗎？」為題發文，表示自己是南飄的北部人，發現在台南騎腳踏車等紅燈時，都會有一堆人直接右轉，害他看到紅燈，也會下意識的直接右轉，好奇自己難道已經入境隨俗了嗎？
許多在地台南人立刻出面表示，「有些圓環可以，沒轉你會被叭死」、「圓環看到沒轉的就知道是外地來的」、「有些路口本來就可以，你停下後面會叭你」、「（有些）圓環可以啦，外地人常常停下來擋住路」、「有些路口有掛牌指示機慢車紅燈可右轉」、「圓環一堆學生停在可右轉牌子」、「一些圓環可以，看清楚標示比較好 常常有外地人看不懂突然停下來，有夠危險」。
各地的交通路況其實都不盡相同，因此能不能紅燈右轉，最標準的還是要看路段的號誌牌。像是汽車綠燈能不能左轉也經常有民眾搞混，若是沒有號誌標明的話，最簡單的辨別方式就是，紅綠燈為舊式三圓形，代表可以綠燈左轉，若是超過三個燈號以上的紅綠燈，就必須看清楚是否有箭頭號誌，並且依號誌行駛。（編輯：鍾怡婷）