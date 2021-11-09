房市／高雄熱門點閱社區　高總價最受歡迎

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信義房屋高一區協理陳毓禮分析，這10個熱門點閱社區共同特點為皆位於蛋黃區，生活機能佳，且多是總價2000萬以上的指標建案，例如點閱第一名的皇苑御寶社區，即為美術館特區的指標建案。
陳毓禮進一步說明，過去高雄總價2000萬的產品已達購屋天花板，現在總價2000-4000萬的產品銷量都很好，10大熱門點閱社區的樣態反映了近兩年來，外來客將這麼大筆的資金投入高雄房產，就是看好高雄未來10年發展，願意長期置產，包括捷運、百貨商場、衛武營、流行音樂中心、亞洲新灣等多個重劃區建設到位，高雄的市容為有史以來最新穎，在資金充沛的房市環境下，外來客若是想至高雄置產，對當地環境不熟悉的情況下，優先會選擇知名度高的蛋黃區、品牌優良的指標建商，相對保值。
而進一步看10大熱門點閱社區，其中有5個熱門點閱社區包括皇苑御寶、華人匯、太普風格、國王城堡、皇苑御桂園林皆位於美術館特區，陳毓禮表示，美術館特區為純住宅區，生活品質佳，許多一級建商都在美術館特區插旗，因爲產品類別選擇多元，大小坪數的產品皆完整，伴隨整體住宅品質高，因此入榜熱門點閱社區的件數也多，單價皆站穩3字頭。
而外來客客群分布很廣，過去大多為台北、台中的企業主、台商等，為了未來退休居住或假日休憩使用，陳毓禮觀察，去年以來新增來自新竹、台南的工程師族群，他們一方面歷經竹科、南科周邊的房價漲幅，一方面也是考量未來工作可能會南下，因此選擇在高雄置產。