iPhone容量快爆炸！他查出「魔王APP」驚呆：空間佔超大
隨著科技逐漸發達，現代人手一支智慧型手機早已見怪不怪，但用戶使用手機過久後，若平時沒有清理檔案和APP快取資料的習慣，恐會遇到容量不足的問題。對此，就有一名網友使用iPhone，某天發現「內建APP」成為儲存空間不足的兇手，無奈求助「為什麼佔那麼大的空間啊？」
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 18:22:12
一名網友於臉書社團《爆廢公社》上發文求助，表示「請問各位3C大神大大，為什麼我Safari佔那麼大的空間啊？其他人的都幾百MB而已，有什麼方法可以刪掉嗎？試過關所有分頁、刪裡面所有瀏覽紀錄了」。他緊接著曬出照片，只見畫面中是蘋果瀏覽器Safari的資料，但文件與資料那欄顯示其佔了手機容量3.59GB，讓原PO一看相當傻眼與不解。
貼文一曝光，隨即引起網友熱議，「是不是用Safari上網看謎片？？」、「重置吧⋯⋯」；甚至有內行貼心教學解方，直言「點進去把網站資料清除即可。應該是一些網站上的快取記憶，圖片、影像等等」、「把快取清掉就好」、「設定》safari》進階》網站資料看看」。
據了解，倘若用戶發現iPhone容量空間不足，可至「設定」點選「一般」選項內的「iPhone儲存空間」，以此可找出手機內的吃容量怪獸；另外若是Safari佔據儲存空間過多，可至「設定」內，點選「一般」內的「iPhone儲存空間」，再找尋Safari點擊「網站資料」，最後找到畫面最下方的「移除所有的網站資料」，就可立即移除，建議用戶通常半年清理一次即可。（編輯：陳雅雲）