誰是台灣吃到飽新霸主？內行曝「2黑馬」竄出：厲害很多
吃到飽餐廳因主打美食菜色多樣化，且供顧客可自由拿取，因而吸引不少人前往享用。對此，就有女網友好奇詢問「大家吃過最好吃的Buffet餐廳」，隨即引來老饕們紛紛留言，其中「2餐廳」更成為黑馬竄出，成為許多人心目中的愛店。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 21:00:08
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示現今吃到飽餐廳選擇越來越多，如饗饗、探索廚房、凱菲屋、十二廚、旭集等，讓她好奇詢問「依照好吃程度、用餐環境氣氛等，大家吃過覺得最頂級、好吃、喜歡的Buffet吃到飽餐廳是哪一家呢？」
問題曝光後，其中最多網友點名饗饗，直言「我比較喜歡饗饗」、「吃過饗饗和探索廚房，饗饗厲害很多，而且座位超大，記得那時候生日去還送一罐茶葉的樣子」、「旭集跟饗饗」。
然而留言中還有老饕點名「美福」和「凱菲屋」2大黑馬，直言「凱菲屋，要正式服裝喜歡這種風格」、「凱菲屋、柏麗廳」、「愛甜點牛肉的要吃美福」、「美福甜點很好吃」、「美福甜點真的不錯，還有那個印度饢」。
除了上述餐廳，鄉民們也分享其他答案，「在下推薦『春天素食』，北部中部皆有」、「都吃過，真覺得吃欣葉就好了」、「除了凱菲屋都吃過，探索絕對是第一名」、「海港+1，優惠給很足」、「喜歡旭集，點心有和菓子」、「最懷念上闔屋+1」、「挑CP值我會選漢來和饗食天堂」。（編輯：陳雅雲）