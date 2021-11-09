超商微波食品「隱藏秘密」曝光！內行認了：不懂的人才拿
台灣超商密度相當高，除了有便民的日常生活用品可以購買外，許多人不知道要吃什麼時，就會到超商購買微波食品來吃，但你知道怎麼樣在超商買微波食品最划算嗎？近日，就有網友討論「去超商大家會挑選即期品來吃嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 07:03:32
原PO在PTT貼文指出「想問大家去吃超商時，會買快到期的東西嗎？我自己是會先選快到期的啦，因為超商先到期的通常都會放外面，最後還是會倒掉浪費，但我家人每次明明就很快要吃掉，卻還是硬要選保存期限最久的，真的看不懂」。
貼文一出，網友紛紛回應「快到期的有打折欸，不懂的才會拿保存期限還很久的」、「有些便當超貴的，平常原價根本不會買，快到期會打折，就能嚐鮮欸」、「反正要馬上吃，我都拿先到期的 ，不要浪費食物」、「拿快到期的+1，會有打折」、「會啊，有折扣好吃的都先拿，那種都是快過期的」、「拿快過期+1通常都有65折跟7折，超爽的」。
另外，也有內行網友透露「超商五點或者八點後都會有打折，6.5折或7折，看各家超商體制怎麼樣，通常很多比較貴的熱門食品當天要過期的話，都會有貼貼紙，超級便宜划算」、「小7八點後快過期的就打65折，真的很划算啊」。（編輯：張嘉哲）