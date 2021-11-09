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大賣場手扶梯有「潛規則」？店員狂點頭　台人一看道歉了

▲逛過大賣場的你，肯定都知道賣場內上下樓，都是依賴手扶梯來移動。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲逛過大賣場的你，肯定都知道賣場內上下樓，都是依賴手扶梯來移動。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 07:29:20

台灣大賣場品牌眾多，往往民眾要準備祭拜祖先或是補齊生活用品時，都會選擇到大賣場採買，而逛過大賣場的你，肯定都知道賣場內上下樓，都是依賴手扶梯來移動。近日，就有網友分享自己搭手扶梯做出一舉動，結果意外曝光店員辛酸史，引發廣大迴響。

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原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「各位有沒有童年？」只見影片，大賣場手扶梯兩側，有擺放一大堆零食，接著原PO拿起一包洋芋片，接著手扶梯持續往下後，又把該包洋芋片丟到不同品牌的分類當中，形成A品牌洋芋片堆裡有B品牌的洋芋片。

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▲網友拿了手扶梯的A商品，結果到了下一區商品後反悔不買，又丟回去B商品區，引發共鳴。（圖/抖音＠funai712000）
貼文一出，引爆網友共鳴「小時後都偷偷拿一包，結果又被媽媽要離開手扶梯時放回去......」、「笑死，小時後真的都偷拿一包，沒被發現就是小確幸」、「我也這樣做過，抱歉....」、「現在想想真的對不起店員」、「哭哭，小時後都想偷渡，然後被媽媽說拿回去放」、「家樂福真的超多這種，以前真的都會這樣」。

不過，也有人分享經驗「小時後真的都會這樣，但後來看到員工在那邊慢慢排就覺得很辛苦，我就不敢這樣了」、「建議考慮好再拿....店員這樣要重新再排也是很辛苦」、「真的考慮清楚再拿，不然就不要碰，每次週末整理手扶梯區間真的好累，東西亂成一團」。（編輯：張嘉哲）

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