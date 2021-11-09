大賣場手扶梯有「潛規則」？店員狂點頭 台人一看道歉了
台灣大賣場品牌眾多，往往民眾要準備祭拜祖先或是補齊生活用品時，都會選擇到大賣場採買，而逛過大賣場的你，肯定都知道賣場內上下樓，都是依賴手扶梯來移動。近日，就有網友分享自己搭手扶梯做出一舉動，結果意外曝光店員辛酸史，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 07:29:20
原PO在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「各位有沒有童年？」只見影片，大賣場手扶梯兩側，有擺放一大堆零食，接著原PO拿起一包洋芋片，接著手扶梯持續往下後，又把該包洋芋片丟到不同品牌的分類當中，形成A品牌洋芋片堆裡有B品牌的洋芋片。
貼文一出，引爆網友共鳴「小時後都偷偷拿一包，結果又被媽媽要離開手扶梯時放回去......」、「笑死，小時後真的都偷拿一包，沒被發現就是小確幸」、「我也這樣做過，抱歉....」、「現在想想真的對不起店員」、「哭哭，小時後都想偷渡，然後被媽媽說拿回去放」、「家樂福真的超多這種，以前真的都會這樣」。
不過，也有人分享經驗「小時後真的都會這樣，但後來看到員工在那邊慢慢排就覺得很辛苦，我就不敢這樣了」、「建議考慮好再拿....店員這樣要重新再排也是很辛苦」、「真的考慮清楚再拿，不然就不要碰，每次週末整理手扶梯區間真的好累，東西亂成一團」。（編輯：張嘉哲）