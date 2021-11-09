台積電平均薪資沒到5萬！他愣「正常嗎」 網爆驚人真相
有「護國神山」之稱的台積電（2330）是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，除了專業技術領先全球，廣納優秀人才也是在業界稱霸的重要關鍵；不過，就有網友好奇「為何台積電平均薪資不到5萬」，並表示這樣「正常嗎」，貼文一出，內行反喊「你太單純了」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 07:33:52
該名網友昨（8）日在PTT以「台積電平均月薪不到五萬，各位怎麼看？」為題發文，表示看電視新聞，看到一則是在說2021年的熱門公司薪資統計，但台積電卻排第三，平均月薪4萬8910元，輸給聯發科和台達電的8萬4039元、5萬756元。
這也讓原PO感到相當震驚，「台積電居然平均月薪不到五萬」，不過他也表示「雖然包含年終的話，可以輕鬆破好幾百萬啦」，但平均月薪不到五萬，也讓他直呼「有點微妙」，因此在文末發問「這樣是正常的嗎？理工科的行情我是不太懂啦，那如果連台積電都這樣，其他間公司不就......，看來理工人也是比想像中還要辛苦呢」。
貼文一出，掀起熱議，「傳產月薪也有四萬，但年終1個月甚至更少」、「說什麼呢？本來就不是去賺底薪」、「民國幾年了還有人在看月薪」、「你不知道很作業員拉低月薪平均嗎？這公司看的是年薪」。
其中，就有內行網友表示，「重點是幾個月好嗎，台積40個月正常。聯發科最高職等工程師，年收是3-500w」、「科技業要看年薪啦，月薪不是重點，績效跟分紅才是」、「產線很多作業員會拉低平均。純IC設計公司沒有作業員，所以整體薪資很高」、「別人一年最多領14個月，台積一年領30個月，差別在這，以前還有發股票賺更多」、「你真的以為台積人只領『月薪』嗎？太單純了，大部分人都講年薪」、「台積看的是分紅」。（編輯：郭佩蓉）