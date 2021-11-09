護國神山輸了！平均薪資台積電僅排第三 這2間輾壓完勝
擁有「護國神山」之稱的台積電，是許多人夢寐以求的科技公司，雖然血汗輪班事蹟經常被網友熱議，但其超高的薪水更是備受關注。不過，《比薪水》網站8日公布「2021熱門公司薪資統計」，卻發現台積電薪資僅排行第三，輸給了台達電以及聯發科。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 08:54:05
根據《比薪水》統計，今年「資訊科技」產業最夯，最熱門公司前5名依序為台積電、華碩、聯發科、緯創資通及台達電；其中平均薪資最高的並非關注度最高的台積電，僅有4萬8910元排名第三；而第二名則是台達電，以平均薪資5萬0756元拿下亞軍；冠軍則時由聯發科平均薪資8萬4039元拿下。
至於今年科技業為何這麼夯？《比薪水》也分析，主因在於薪資高、新聞曝光度高且穩定性高，雖然人人皆知科技業普遍高工時、壓力大，但大眾對於科技業的第一個聯想就是「高薪」，反而因此十分憧憬；加上近年受疫情影響，求職者嚮往穩定性高的工作，因此台灣科技業的穩定性也成為一大誘因。
而從行政院主計處公布的數據來看，2021年8月經常性薪資平均為43,227元，與以上熱門公司平均薪資相比，熱門公司的平均薪資確實明顯高於求職市場平均值，不過，《比薪水》也透露，一直以來勞工與資方都存在著信任的問題，因許多勞工在過去的求職過程中，曾遇過公司方所提供的薪資、福利甚至是工作內容，都與面議時候有著明顯的差距，因此對於公司方所公布的薪資資訊，會令人忍不住抱持著懷疑的態度，進而透過薪資平台關注、查看內部員工、過來人所提供的公司真實薪資狀況來了解情況，加上媒體的報導，算是另類的不信任關注。（編輯：張嘉哲）