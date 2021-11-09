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韓國靠這點勝過台日兩國！內行曝「成功關鍵」：亞洲第一

▲近年來「韓流」席捲全球，不論是在歌曲、戲劇、綜藝都有非常出色的表現（圖／取自unsplash）
▲近年來「韓流」席捲全球，不論是在歌曲、戲劇、綜藝都有非常出色的表現（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 10:23:44

台、日、南韓因地理位置接近，更是經常被台灣民眾，拿來相互比較，而近年來，「韓流」席捲全球，不論是在歌曲、綜藝、戲劇都有非常出色的表現，就有網友好奇發問，南韓現在是不是已經勝過台日了？引來內行點出成功關鍵。

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▲（圖／Netflix提供）
▲南韓《魷魚遊戲》影集席捲全球，即將要推出的《地獄公使》更是備受期待。（圖／Netflix提供）
根據原Po於PTT的八卦版發文，以「韓國現在是不是打爆日台」為題，他表示自己雖然還沒看過，風靡全球的《魷魚遊戲》，但剛剛看了由《屍速列車》延尚昊導演執掌，即將開播的《地獄公使》預告，覺得韓國近年不斷的推出鉅作，是不是已經成為台日韓中的最大贏家？

貼文一出，則引起許多網友認同，更有內行點出成功因素，「文化輸出的話，是啊」、「文化輸出國，他們一直很強」、「影視是真的打爆日本台灣」、「亞洲都被他們打爆」、「影視是真的打爆日本台灣」、「你知道yt有多少破億的韓國歌曲嗎？」。

但也有人認為，日本仍然是台日韓之中的最強者「日本主流輸出是動漫」、「日本的曲跟旋律還是很強」、「日本基本上都是以本國市場為考量，國外順便」、「想太多，日本的影響滲透各個角落」、「日本的曲跟旋律還是很強，有些韓綜都拿動漫的BGM來用」。（編輯：鍾怡婷）

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