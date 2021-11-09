店家老闆娘「狂打罵外送員」！尷尬內幕曝光 同行苦笑了
近年外送平台正夯，但卻也因為訂單量暴增，讓外送員與店家間的爭執越常上演。就有位外送員取餐時目睹，前一位外送員遭到老闆娘大罵，而「尷尬內幕」曝光後，卻讓同行都只能苦笑。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 10:47:07
原PO在臉書《外送師ㄟ543》上發文提到「去取餐卻看到嚇死人的一幕，店家老闆娘一直在罵一個外送員說，『你這什麼態度，爸媽把你養大卻這麼撿角』，還時不時用手打他肩膀，但外送員卻完全沒有反應，只是乖乖給她罵，過幾分鐘就騎車走了」，這景象也讓準備取餐的原PO膽顫心驚「都不敢講我要取餐...」
沒想到原PO鼓起勇氣上前後，老闆娘卻一臉和顏悅色的問「是不是要取餐」，這情緒的反差也讓他忍不住提問「老闆娘剛剛發生什麼事？那個外送員對妳做了什麼嗎？是不是態度很差還是做了什麼壞事才這樣？」
老闆娘聽完後，也只尷尬地笑笑回應「那是我兒子啦，一天到晚跑來借錢」，得知內幕後也讓原PO只能苦笑「原來是在教訓兒子哈哈」。
完整過程曝光後，也有不少網友笑著回應「只能說，爸媽不缺錢啊! 還可以給兒子錢」、「差點以為又要上新聞了」、「只能說清官難斷家務事，聽完也只能苦笑了」。（編輯：潘毅）