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店家老闆娘「狂打罵外送員」！尷尬內幕曝光　同行苦笑了

▲近年外送平台正夯，但卻也因為訂單暴增，讓外送員與店家間的爭執越常上演。（示意圖／翻攝photoAC）
▲近年外送平台正夯，但卻也因為訂單暴增，讓外送員與店家間的爭執越常上演。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 10:47:07

近年外送平台正夯，但卻也因為訂單量暴增，讓外送員與店家間的爭執越常上演。就有位外送員取餐時目睹，前一位外送員遭到老闆娘大罵，而「尷尬內幕」曝光後，卻讓同行都只能苦笑。

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原PO在臉書《外送師ㄟ543》上發文提到「去取餐卻看到嚇死人的一幕，店家老闆娘一直在罵一個外送員說，『你這什麼態度，爸媽把你養大卻這麼撿角』，還時不時用手打他肩膀，但外送員卻完全沒有反應，只是乖乖給她罵，過幾分鐘就騎車走了」，這景象也讓準備取餐的原PO膽顫心驚「都不敢講我要取餐...」

沒想到原PO鼓起勇氣上前後，老闆娘卻一臉和顏悅色的問「是不是要取餐」，這情緒的反差也讓他忍不住提問「老闆娘剛剛發生什麼事？那個外送員對妳做了什麼嗎？是不是態度很差還是做了什麼壞事才這樣？」

▲老闆娘不斷罵外送員，竟然是「家務事」，原PO得知真相也只能苦笑。（圖／翻攝《外送師ㄟ543》）
▲老闆娘不斷罵外送員，竟然是「家務事」，原PO得知真相也只能苦笑。（圖／翻攝《外送師ㄟ543》）
老闆娘聽完後，也只尷尬地笑笑回應「那是我兒子啦，一天到晚跑來借錢」，得知內幕後也讓原PO只能苦笑「原來是在教訓兒子哈哈」。

完整過程曝光後，也有不少網友笑著回應「只能說，爸媽不缺錢啊! 還可以給兒子錢」、「差點以為又要上新聞了」、「只能說清官難斷家務事，聽完也只能苦笑了」。（編輯：潘毅）

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