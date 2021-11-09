11月「4星座」福氣滿滿！這位偏財運旺　投資理財爽獲利

我是廣告 請繼續往下閱讀
神清氣爽 貴人圍繞
十一月，水星進入到天蠍座的命宮，過去種種人際交往上的困難與抉擇，都變得意外順利，你的人緣變好、貴人增多，你因此變得神清氣爽，吸引到不少機會，為你牽線賺錢的門路、合作的夥伴，從現在開始到2021年底，你的行動力大增，想要什麼就盡力去爭取，你的目標將會一個一個的實現。
第三名、巨蟹座
愛情升溫 感情甜蜜
十一月，金星照看你的愛情宮位，有伴的你，有機會與另一半感情升溫，無論是在氣氛好的餐廳享用大餐、一趟只有你們的小旅行，都能讓你感到彼此之間更加親密。單身的你，很容易開啓一段新的戀情，對方在各方面都與你相當契合，兩人相處起來輕鬆自在，可能會讓你動了想婚的念頭。到2021年底前，你的愛情有金星守護，無論是加把勁經營愛情、找到適合的另一半都會順利，千萬把握！
第二名、獅子座
偏財進帳 錢入口袋
十一月，獅子座的玩樂宮位有金星照護，偏財運特別旺盛，留意一下投資理財方面的資訊，會有突然來到的好機會，好好把握可能會有令你意想不到財富進帳！到2021年底前，你的財運好到就連買張彩票都能中獎，遇到需要捐款幫助的公益事項，可別吝於伸出援手，讓你的財富能量流動出去，增加你的好氣場。
第一名、金牛座
異地機運 趨吉避凶
十一月，金星來到金牛座的遷徙宮位，這段時期你特別有機會往異地跑，像是離開久住的地方、公司外派到遠方，能夠轉換你原本的氣場及運勢，避免掉一些災禍、職場的是非。或是一場突如其來的旅行把你帶到異地，在旅途中你因此結識志同道合的朋友、接觸到異地的文化及人文風情，讓你放下過往的不順心，用全新的視角看世界。抓住這段期間的異地機運，你也許就此找到人生的新目標，或是遇到值得交往的好對象。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】