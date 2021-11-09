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台灣雙11越來越沒氣氛？眾揭「暗黑真相」　全場一致認同

▲雙11購物節到來， 不少人都會上網撿便宜購買優惠商品。（示意圖／翻攝 Pxhere ）
▲雙11購物節到來， 不少人都會上網撿便宜購買優惠商品。（示意圖／翻攝 Pxhere ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 11:46:45｜2021-11-09 11:47:28

一年一度的雙11購物節又快要到了！各家電商廣告投超兇，主打免運、產品下殺折數超高等等，已經讓一堆人蓄勢待發，準備來搶購一波。不過，近日就有網友討論「雙11的買氣是不是已經不如以往了？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「前兩年一進入11月就不敢網購了，超商取貨一定塞車，宅配也要多等一兩天的，可是上周末有急需下單，居然準時抵達小七門市了，這是我完全不敢想像的，所以是物作業流效率提升了？還是買氣變差了？有八卦嗎？」

▲原PO到超商領取「貨到付款」包裹時，店員看了一眼立刻勸阻，並稱「外盒有貼這個應該都是詐騙！」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲雙11購物節到來， 不少人都會上網撿便宜購買優惠商品。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「一堆電商根本沒誠意，要特價還要搶優惠券，麻煩死了」、「今年疫情，一堆人沒賺錢阿！怎麼買」、「今年比起去年，收到的券明顯變少啦」、「優惠券要搶真的超問號，沒誠意就不要推，懶得買」、「今年優惠給的比較爛」。

另外，也有不少人表示「一堆拉高價格再打折，也沒比較便宜」、「先調漲價格，雙11再打折賣，早就抓到了」、「雙11都拉高再殺，沒用」、「大陸雙11跟台灣的雙11真的差超多＝＝越來越不想買，平常就有在免運了」、「大部分商品也沒真的折很多」、「隨時都有特價，不用一定要等雙11，平常有逛網拍的都會知道」。（編輯：張嘉哲）

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