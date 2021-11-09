台灣雙11越來越沒氣氛？眾揭「暗黑真相」 全場一致認同
一年一度的雙11購物節又快要到了！各家電商廣告投超兇，主打免運、產品下殺折數超高等等，已經讓一堆人蓄勢待發，準備來搶購一波。不過，近日就有網友討論「雙11的買氣是不是已經不如以往了？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 11:46:45｜2021-11-09 11:47:28
原PO在PTT貼文指出「前兩年一進入11月就不敢網購了，超商取貨一定塞車，宅配也要多等一兩天的，可是上周末有急需下單，居然準時抵達小七門市了，這是我完全不敢想像的，所以是物作業流效率提升了？還是買氣變差了？有八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「一堆電商根本沒誠意，要特價還要搶優惠券，麻煩死了」、「今年疫情，一堆人沒賺錢阿！怎麼買」、「今年比起去年，收到的券明顯變少啦」、「優惠券要搶真的超問號，沒誠意就不要推，懶得買」、「今年優惠給的比較爛」。
另外，也有不少人表示「一堆拉高價格再打折，也沒比較便宜」、「先調漲價格，雙11再打折賣，早就抓到了」、「雙11都拉高再殺，沒用」、「大陸雙11跟台灣的雙11真的差超多＝＝越來越不想買，平常就有在免運了」、「大部分商品也沒真的折很多」、「隨時都有特價，不用一定要等雙11，平常有逛網拍的都會知道」。（編輯：張嘉哲）