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連鎖咖啡一哥是誰？星巴克竟被超越　「黑馬」狂開炸全台

▲台灣咖啡品牌眾多，市場競爭激烈。（圖／取自路易莎臉書、pixabay、cama官網）
▲台灣咖啡品牌眾多，市場競爭激烈。（圖／取自路易莎臉書、pixabay、cama官網）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 12:14:52

許多人習慣在早上喝杯咖啡來提振精神，而台灣咖啡店眾多，除了單價較高的星巴克備受寵愛外，路易莎、cama也是熱門店家，在台灣，民眾一年就能喝掉28億杯咖啡，市場規模謂之龐大，而到底誰是目前台灣咖啡霸主呢？帶你一探究竟。

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YouTube頻道《數據實驗室-Data Lab》日前發布新影片，蒐集資料統整從2002年開始到2021年，當紅連鎖咖啡店分店最多的比較，並且做成條狀動態圖，列舉出來的咖啡廳包刮星巴克、路易莎、Cama、85度C咖啡以及丹提咖啡五家。

只見條狀圖一開始，由星巴克起頭一路領先，隨後從2004年開始，85度C突然崛起，並於2006年一路稱霸台灣咖啡市場到2015年，接著星巴克一路追趕超越，但伴隨而來的，路易莎也開始積極拓店拼版圖，後來星巴克在2017年初超越85度C後穩坐冠軍寶座，但路易莎花兩年時間，開出逼近500間店的門市超越星巴克，以黑馬之姿從墊底殺到第一，維持至今。

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▲連鎖咖啡霸主第一為路易莎，在2019年就登頂維持冠軍至今。（圖/數據實驗室-Data Lab YT）
綜合排名條狀圖來看，台灣這20年來的咖啡市場變動一共可以分成三個階段，分別為2006年（第一次輪替，85度C）、2017年（第二次輪替，星巴克）、2019年（第三次輪替，路易莎），且從條狀圖看來，熱門咖啡店20年來，連鎖咖啡店從190間成長至1738間，成長率約815%，顯見台灣咖啡市場的龐大。

影片曝光後，不少網友紛紛留言「路易莎真的太猛了，拓店速度真的比不上」、「比星巴克便宜質感也不差，也能讀書聊天，霸主真的不意外」、「路易莎是學生讀書的好去處，但覺丹提可惜了….真的倒很多」、「85度C的開店成本比1、2名便宜，路上看到的機率也蠻高的，還是算不錯」、「以前85度C真的就是走平價路線，後來質感路線也上來，台灣人就回不去了」。（編輯：張嘉哲）


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