全台最綠城市評比出爐！專家分析要找「綠地宅」這裡去

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北市都市計畫面積逾12萬公頃，為全台第一，稀釋了公園綠地的比例；且新北市發展快速，為因應人口與產業擴張，許多原規劃公園綠地的土地便轉作他用，例如永和有五處公園都改為學校、公家機關或住宅用地，以致原本理想中的「花園城市」變成綠地稀缺的「荒園城市」。
而以工業發展著稱的高雄市，公園綠地佔比為全台最高，張旭嵐表示，高雄近年以「水」與「綠」為城市建設主軸，積極進行綠美化，特別是「墓地變綠地」的成效突出，自縣市合併以來，全市變身為公園的墓地超過15處，總面積逾70公頃，大幅增加了都會的綠地面積，使高雄勇奪最綠城市冠軍！
張旭嵐指出，公園綠地具有「休閒娛樂」、「淨化空氣」、「調節氣候」、「吸收碳排放」、「維護物種生態」等多元機能，不僅是打造宜居城市的重要指標，也是緩和全球暖化的前瞻性建設，因此《都市計畫法》規定，除特殊情形外，都市計畫區的公園綠地面積不得少於10％，但目前還沒有任何縣市達標，讓公園綠地顯得彌足珍貴，亦使周邊享有高品質居住環境的住宅，身價不同凡響，保值性亦較一般物件突出。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中進一步分析，擁抱大片公園綠地的成熟市中心區段，房價多半要價不斐，如台北市的大安森林公園、新北市的中和四號公園、新竹市東區的八大學區，都是當地的房價領頭羊，消費者須有相當財力才有望進住，因此想卡位綠地宅的民眾，可以把目標放在新興的「低密度重劃區」。
陳定中指出，新興低密度重劃區，都市計畫與時俱進，留置了大量的公園綠地，與舊市區相較，更有親近綠蔭的可能性；且新開發區的房價仍在起漲階段，民眾有機會以較平實的價位趁勢搶進，包括新北市板橋的江翠北側重劃區AB區、桃園市大溪的埔頂重劃區、新竹市北區的金雅重劃區、台中市北屯的廍子重劃區、台南市安南的九份子重劃區、高雄市楠梓的高大特區等地，現今房價都屬相對親民，有利消費者一圓入主公園舒活宅的心願。