麥當勞狂開頂呱呱怎生存？老顧客揭「1優勢」：根本超強
台灣近年來速食業市場競爭激烈，除了有國外連鎖品牌麥當勞、肯德基、摩斯等進駐台灣，還有本土速食頂呱呱，讓消費者選擇相當多樣。不過，就有一名女網友好奇詢問「頂呱呱是怎麼沒落的？」問題一出，反而引起老顧客點出優勢，直喊「根本超強！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 16:43:32
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自家媽媽曾在頂呱呱打工，以前常說頂呱呱幾乎能壟斷台灣速食店市場，沒有一家能和其相比，這便引發她好奇「後來怎麼沒落的啊？版友知道嗎？題外話，我覺得頂呱呱紅茶雪泥挺不錯的」。
問題一出，瞬間引來不少人討論，「其實近幾年有變好吃」、「沒吃過，好奇味道」、「以前沒有滿街鹹酥雞雞排店啊」、「有紅過但沒到壟斷吧？麥當勞肯德基很早就進台灣了耶」；留言中就有老顧客分享其屹立不搖的關鍵，「呱呱包好吃」、「超喜歡頂呱呱的紅茶雪泥和呱呱包」、「我是覺得好吃」、「根本還是超強好嗎」。
不過，仍有鄉民持不同見解，坦言「沒氣球機之後」、「要吃炸雞吃這家根本吃不過癮」、「沒得來速更是一大敗筆」、「太貴了...不太值得」。（編輯：陳雅雲）