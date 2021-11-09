烏龍警示戶 被轉入1元帳戶遭凍結

真是有夠衰！台中市大里區一名男子今年 3 月間帳戶被轉入 1 元，四個帳戶莫名被列為警示帳戶，生活、金融往來大受影響，先後向 165 等單位查詢都碰了一鼻子灰；向立委何欣純求助，相關單位追查赫然發現，原來是報案人「按錯帳號」，他 4 個帳戶竟然就這樣遭凍結，立委何欣純 (9) 日質疑，警方後續未有積極的偵查行動，讓無辜民眾權益大受影響。

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家住大里區的阿明 (43 歲 ) 是在今年 3 月間，要將一張保險公司的支票存入大里農會的帳戶內，當時櫃台人員告知，「你的帳戶好像怪怪的，被列為警示戶了」他一頭霧水，進一步查詢發現，除了大里農會外，名下郵局、兆豐銀、中國信託帳戶也都變成警示戶。

立委何欣純 9 日與阿明召開記者會，要求刑事局、金管會等單位列席；阿明說，中國信託帳戶內今年 3 月間被人轉入 1 元，名下 4 個戶頭就遭凍結列為警示戶，所有網路轉帳、 ATM 提款功能被鎖住，只能帶著存摺及印章臨櫃領錢，生活大不便。

何欣純表示，阿明這幾個月來，每個月一到發薪日，就得跑銀行把錢領出來，例假日缺錢， ATM 無法領錢、 APP 也無法轉帳等，阿明也曾向 165 、警方等單位查詢，但都沒獲得任何資訊，也不知該如何解決。

阿明無奈說，「每問一個單位，對方都叫我回家等消息，真的是一個頭兩個大，不知如何是好！」他強調自己是單純的上班族，沒有複雜的交友背景、沒做網拍或特別的資金往來，中國信託也沒有借給別人使用，不知道為什麼有人會轉 1 元到帳戶內？

何欣純表示，就她了解，原來雲林地區有位熱心民眾在網路發現疑似詐騙集團，取得對方帳號後，參考這幾年很流行的「轉帳 1 元阻詐騙」的模式，沒想到操作過程「按錯帳號」，將 1 元轉到阿明的帳戶內，且還報案「阻止」詐騙集團。

警方受理後，第一時間就在 165 系統中開案登錄，阿明名下 4 個帳戶也隨即遭凍結；台中市霧峰分局偵查隊已受理他的報案，並通報 165 協助處理，目前阿明的帳戶也獲解凍，恢復正常的生活。

何欣純認為，根據金管會今年 6 月公告的資料，全國警示帳戶有 5 萬多個 ( 附表 1) ，且近年來逐年增加，全民一起打擊犯罪共同反詐騙是好事，但警方受理民眾報案後，應該謹慎查證、積極偵查。