原物料驚漲學童午餐質量變薄 議員請命加碼

近期原物料齊漲，物價指數創 8 年半以來新高，國民黨台中市議員黃馨慧質詢表示，學校營養午餐扣除人事、廚具燃料費，僅 7 成用於菜肉食材採購，台中購物節市府可以編列 3.5 億加碼抽獎，攸關學生食安及健康的營養午餐「加碼 5 元｣，每年編列補助經費 2.5 億。在市庫財稅收入創史上新高，滾動檢討午餐費結構、提高預算補助，真正為學生把關營養午餐質與量。副市長令狐榮達：「市府歲入歲出要全盤考量，可以考慮｣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

黃馨慧表示，「孩子學校午餐吃什麼？｣是家長們共同關心話題。全台營養午餐費用，偏鄉到都市從 17 元到 60 元不等、支出成本大致可分為「設備燃料及人事費｣佔 30% 、「菜肉食材費｣佔 70% ，因為沒有「午餐專法｣統管，營養午餐費高低，端看地方政府「財政優劣｣和「預算要不要花在刀口上｣。

黃馨慧指出，中央主計總處公布 9 月消費者物價指數（ CPI ）年增率 2.63% ，是 8 年半以來最大漲幅。重要民生物資 CPI 年增率 3.31% ，也創下近 3 年新高。

豬肉、醬油、沙拉油等漲幅平均都超過 5% ，尤其主要食用量的豬肉更漲 7.75% ，創 6 年半新高。

黃馨慧說，台中稅收 478 億創史上新高，攸關台中市學生食安健康的營養午餐「 5 元加碼補助｣編列 2.5 億，居然還比「購物節｣加碼抽獎 3.5 億還少？今年全球原物料大漲 1 成到數倍不等，午餐食材費用變薄，市府所謂維護午餐品質六大政策會不會變質？

另外，依「學校衛生法｣第 23-1 條，規定「 40 個班級以上的學校設置 1 名營養師｣。年初統計，全台 180 萬學童、僅 538 名學校營養師，比例是 1 比 3,345 。台中編列 65 位營養師，一位營養師要負責 4600 名學生食安，早就超過「照顧 40 班｣規定，人力顯有不足。

黃馨慧為學生請命「局長叔叔，請幫我們把關午餐質量｣，請教育局向中央反映營養師人力不足，滾動檢討午餐經費補助預算、合理調整，讓台中經濟成長好處、回饋給家長和孩子，真正嚴格把關校園營養午餐的質與量。

教育局表示，市府對於學生的各項午餐補助不因學校所在區域不同而有不同補助金額，如為提升學校午餐供餐品質，市府加碼補助每位學生每餐 5 元，也要求各校每週至少應有 1 道有機蔬果及至少 1 次採用台中市在地食材作為午餐食材來源，學校也可視需求研訂其他午餐品質提升方案，並納入午餐契約規範，讓學生吃得更好、更健康。