原物料驚漲學童午餐質量變薄 議員請命加碼

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黃馨慧表示，「孩子學校午餐吃什麼？｣是家長們共同關心話題。全台營養午餐費用，偏鄉到都市從17元到60元不等、支出成本大致可分為「設備燃料及人事費｣佔30%、「菜肉食材費｣佔70%，因為沒有「午餐專法｣統管，營養午餐費高低，端看地方政府「財政優劣｣和「預算要不要花在刀口上｣。
黃馨慧指出，中央主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增率2.63%，是8年半以來最大漲幅。重要民生物資CPI年增率3.31%，也創下近3年新高。
豬肉、醬油、沙拉油等漲幅平均都超過5%，尤其主要食用量的豬肉更漲7.75%，創6年半新高。
黃馨慧說，台中稅收478億創史上新高，攸關台中市學生食安健康的營養午餐「5元加碼補助｣編列2.5億，居然還比「購物節｣加碼抽獎3.5億還少？今年全球原物料大漲1成到數倍不等，午餐食材費用變薄，市府所謂維護午餐品質六大政策會不會變質？
另外，依「學校衛生法｣第23-1條，規定「40個班級以上的學校設置1名營養師｣。年初統計，全台180萬學童、僅538名學校營養師，比例是1比3,345。台中編列65位營養師，一位營養師要負責4600名學生食安，早就超過「照顧40班｣規定，人力顯有不足。
黃馨慧為學生請命「局長叔叔，請幫我們把關午餐質量｣，請教育局向中央反映營養師人力不足，滾動檢討午餐經費補助預算、合理調整，讓台中經濟成長好處、回饋給家長和孩子，真正嚴格把關校園營養午餐的質與量。
教育局表示，市府對於學生的各項午餐補助不因學校所在區域不同而有不同補助金額，如為提升學校午餐供餐品質，市府加碼補助每位學生每餐5元，也要求各校每週至少應有1道有機蔬果及至少1次採用台中市在地食材作為午餐食材來源，學校也可視需求研訂其他午餐品質提升方案，並納入午餐契約規範，讓學生吃得更好、更健康。
教育局指出，為確保學校午餐供餐品質，已請各校定期辦理午餐滿意度調查，掌握校內師生對於午餐供應內容的意見與待改進事項，也可作為後續討論午餐價格的參考。