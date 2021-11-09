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人妻誤將牛乳當鮮奶？內行曝關鍵標章　網愣：原來都喝錯

▲市售的乳製飲品非常多，購買前一定要先分辨清楚買的是鮮乳還是牛乳。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲市售的乳製飲品非常多，購買前一定要先分辨清楚買的是鮮乳還是牛乳。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 17:09:02

鮮奶是許多人家中必備的飲品之一，尤其不少父母都會買給家中長輩及小孩補充一天的營養，不過面對市售百百款乳製飲品，到底哪些才是真正的鮮奶？日前就有一名人夫上網PO文，表示妻子到賣場買鮮奶卻錯買了「牛乳」，沒想到竟釣出一票網友傻愣：「原來我都喝錯了！」。

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該名原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，平時都是自己負責買鮮奶，日前太太回家時順道買了一瓶回家，沒想到當他開冰箱想拿鮮奶加咖啡時，看到的確讓他傻眼，因為太太購買時，誤將瓶裝上寫的「牛乳」以為就是「鮮奶」，原PO也才解釋，只要品名為「鮮奶、鮮乳、100%生乳」這類的才是鮮奶，因此牛乳的價格往往比鮮奶便宜。

▲原PO表示日前妻子錯將牛乳當成鮮奶，沒想到許多網友也有類似的經驗。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
▲原PO表示日前妻子錯將牛乳當成鮮奶，沒想到許多網友也有類似的經驗。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實説》）
PO文一出許多網友也紛紛驚呼：「我也曾經誤拿過一次」、「這文字遊戲真的很厭煩，買錯真的會放到結塊啊」、「我也曾經買錯，現在都認小牛貼紙」、「其實看右下方有寫乳飲品就代表非鮮奶」、「原來是這樣，難怪有時我家牛奶買來結塊，我還以為是一開始就買到壞掉的，下次會分了」。

▲一般市售的純鮮乳都有農委會提供的小牛圖案「鮮乳標章」另外一些在地小農的鮮奶也可以透過成分來辨識是否為純鮮奶。（圖／翻攝自《行政院農業委員會》）
▲一般市售的純鮮乳都有農委會提供的小牛圖案「鮮乳標章」另外一些在地小農的鮮奶也可以透過成分來辨識是否為純鮮奶。（圖／翻攝自《行政院農業委員會》）
為此也有不少內行網友提醒，其實要辨別鮮乳，可以從瓶身是否有行政院農委會提供的小牛圖案「鮮乳標章」來認證，其他沒有貼標的，大多是有用奶粉或是濃縮乳比例加水的牛乳，另外有些在地小農因為生產鮮乳的規模較小，無法申請鮮乳標章的，也可以從成分表直接辨識喔！（編輯：陳珮瑜）

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