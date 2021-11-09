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擋不住！用柵欄包圍暖爐卻遭「牠」秒破解　奴嘆：白搭了

▲日本一名推主將暖爐圍起來，卻立刻遭到自家毛小孩破解。（圖／twitter帳號yuyuyutititi）
▲日本一名推主將暖爐圍起來，卻立刻遭到自家毛小孩破解。（圖／twitter帳號yuyuyutititi）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 18:04:12

天氣一變冷，動物最知道！相信養毛小孩的人都知道，牠們雖然看起來有一身毛絨絨的，卻是不折不扣的怕冷生物，每到冬天總是哪裡溫暖哪裡窩。日本一名飼主分享一組照片，表示自己開了暖爐後，為了避免自家寵物太過靠近而做了一措施，沒想到回頭卻讓推主感嘆：「真是白搭了」，究竟發生什麼事呢？

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這名飼主表示，因為天氣變冷，於是搬出暖爐想讓屋子變得溫暖，但是擔心「無熱不歡」的貓咪會太過靠近而引發安全疑慮，推主就利用圍欄將暖爐「包圍」起來。沒想到當推主再次靠近圍爐時，竟然發現自家橘貓竟然已經在「圍欄」裡面，一臉虔誠地面向暖爐取暖，而叫牠之後牠只是轉向推主卻一點也不想走開，讓推主忍不住感嘆：「這麼辛苦將暖爐為起來，還真是白搭了啊！」。

▲推主用柵欄將暖爐圍起來，卻遭自家橘貓破解闖入！（圖／twitter帳號yuyuyutititi）
▲推主用柵欄將暖爐圍起來，卻遭自家橘貓破解闖入！（圖／twitter帳號yuyuyutititi）
▲橘貓：安抓？有意見逆？這裡比較溫暖啊！（圖／twitter帳號yuyuyutititi）
▲橘貓：安抓？有意見逆？這裡比較溫暖啊！（圖／twitter帳號yuyuyutititi）
橘貓照暖爐的照片分享在推特後，果然引起許多網友熱烈討論：「貓咪都是拜火教的生物」、「貓：關不住朕的」、「要小心貓毛被燒焦」、「家裡的暖爐都是給貓用的」、「對貓來說那裏是搖滾區」、「上面沒有蓋，無效啦！」這裡提醒大家，如果使用暖爐之類的電器用品，一定要記得讓家中毛小孩保持距離，以免造成燒燙傷的危險喔！（編輯：陳珮瑜）


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