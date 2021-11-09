印尼政府想蓋「侏羅紀公園」惹議！復育科摩多龍有成

《四方報》報導， 被大眾深信祖先是恐龍的蜥蜴「科摩多巨蜥」（Komodo dragons），俗稱科摩多龍，世界上體型最大的蜥蜴，在全球瀕臨滅絕。印尼多年來積極復育科摩多龍，有不小的成果，但近期印尼政府傳出想建造「侏羅紀公園」，引發民眾熱議。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-09 20:06:47
據悉，科摩多龍分佈於印尼科摩多島等4個偏遠島嶼，由於氣候變遷及人為因素，現存不超過4千隻；在台灣僅存有1隻，在台南頑皮世界野生動物園。受到近幾年氣候變遷和海平面上升影響，使得科摩多龍的棲地受到嚴重威脅，野生科摩多龍的數量也在銳減。
目前印尼泗水動物園正大力培育科摩多龍，希望能讓大家對氣候變遷的注意。科摩多龍在6歲左右成年，雌性一次最多可產下30個蛋、其中大概20個能夠孵化，但是通常只有2隻能長大成人。現在動物園已有108頭成年科摩多龍、35頭幼龍並孵化了40個蛋。園方表示，溫度與溼度必須恰到好處，交配才能順利，最大的目標是把孵化出來的柯摩多龍再放回野外，提升數量。
由於數量稀少，科摩多龍也成為政府眼中的觀光商機。印尼當局去年宣布要在科摩多龍棲地之一的林卡島（Rinca）建造「印尼侏羅紀公園」，然而卻招來輿論。聯合國教科文組織（UNESCO） 已要求印尼再行評估。另一方面，民眾擔心又是一場物種生存的浩劫，希望能中止企劃，但工程仍持續進行中。